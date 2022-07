मध्य प्रदेश: भारी बारिश के बीच IMD ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित 33 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Highlights भारी वर्षा जारी रहने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर के और बढ़ने की आशंका है। गांवों के लोगों को स्थिति को लेकर सतर्क कर दिया गया है।

भोपालः भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित 33 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन से वहां भारी से बहुत भारी बारिश के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall in 33 districts of Madhya Pradesh, including Bhopal, Indore, and Jabalpur