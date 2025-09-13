'मैं मुख्यमंत्री नहीं, दुख मंत्री हूं': बाढ़ संकट से निपटने के लिए अस्पताल से दफ्तर लौटे पंजाब सीएम भगवंत मान

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद ही आधिकारिक कामकाज संभाल लिया और तुरंत ही राज्य के विनाशकारी बाढ़ संकट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वापस लौटने पर, मान ने एक भावुक संदेश दिया जिसने उनकी सरकार के नए सिरे से उद्देश्य की भावना को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, "मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं हूँ... मैं दुख मंत्री हूँ।" इसके बाद उन्होंने एक भावपूर्ण पंजाबी कहावत कही: "दुख सांझ करन नाल दुख आधा रह जंदा है" (दुख बाँटने से दुख आधा रह जाता है), जिससे उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों के साथ अपनी एकजुटता दोहराई।

राज्य अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक से जूझ रहा है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, मरने वालों की संख्या 45 से अधिक हो गई है, जबकि फसल क्षति ने 1.75 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर आजीविका को तबाह कर दिया है। पूरे के पूरे गाँव जलमग्न हो गए हैं, जिससे हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं और एक अभूतपूर्व मानवीय और आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

अपने सरकारी आवास पर लौटने के बाद, मुख्यमंत्री मान ने राज्य में बाढ़ राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का आकलन करने के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान, उन्होंने बचाव कार्यों की प्रगति, राहत सामग्री के वितरण और फसल क्षति के आकलन की निगरानी की।

मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पुनर्वास प्रयासों को तेजी से और पारदर्शी ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।

