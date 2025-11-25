'अगर आप मुझे टारगेट करेंगे, तो मैं भारत को हिला दूंगी': ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ देशव्यापी यात्रा की चेतावनी दी | VIDEO

बोंगांव: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग (EC) पर अपना हमला और तेज़ कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ "देश भर में यात्रा" निकालेंगी। बोंगांव में SIR के खिलाफ एक रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल में उन्हें निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का पूरे देश में राजनीतिक असर होगा।

'EC, BJP की तरफ से काम कर रहा है'

बनर्जी ने चुनाव आयोग पर “BJP कमीशन” की तरह काम करने का आरोप लगाया और कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया बिना प्लानिंग और दबाव के की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ईसी की “इलेक्टोरल रोल को साफ करने की कोशिश” की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि असली वोटर्स को डरने की कोई बात नहीं है।

उन्होंने भीड़ से कहा, “अगर आप असली वोटर हैं तो डरो मत। इतने दिनों तक उन्होंने एसआईआर नहीं कराया। अब वे आपसे लिखवाएंगे कि आप बांग्लादेशी थे और अब आप भारतीय बनना चाहते हैं। जब मैं यहां हूं, तो मैं उन्हें आपको बाहर नहीं करने दूंगी।”

VIDEO | North 24 Paraganas: "If BJP tries to strike me in Bengal, I will shake its foundation across India", says CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) at anti-SIR rally in Bongaon.



— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2025

बनर्जी ने सवाल किया कि बीजेपी शासित राज्यों में तथाकथित घुसपैठियों की मौजूदगी को मानने के लिए ऐसा ही प्रोसेस क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों पर देश में गैर-कानूनी एंट्री को रोकने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया, और कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी और एयरपोर्ट चेकिंग केंद्र की ज़िम्मेदारी है।

VIDEO | North 24 Paraganas: "EC no longer impartial body, it has turned into 'BJP Commission'", alleges West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) at anti-SIR rally in Bongaon.







— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2025

बनर्जी ने 2029 में BJP की हार की भविष्यवाणी की

तृणमूल कांग्रेस (TMC) चीफ ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आने वाले असेंबली इलेक्शन हार जाएगी और 2029 में देश भर में सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा, “अगर वे मुझे चोट पहुँचाते हैं, तो मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं चीज़ों को हिला दूँगी। इलेक्शन के बाद मैं पूरे इंडिया में घूमूँगी,” और कहा कि “बांग्ला में इतनी हिम्मत है कि बांग्ला दिल्ली में सत्ता पर कब्ज़ा कर लेगा।”

नॉर्थ 24 परगना में उन्होंने कहा, “अगर बीजेपी बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है, तो मैं पूरे इंडिया में उसकी नींव हिला दूँगी।” बीजेपी ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली में जवाब देते हुए, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि SIR पूरे भारत में हो रहा है और बनर्जी पर बेवजह तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने एएनआई से कहा, “BLOs की मदद के लिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, लेकिन ममता बनर्जी एक भी नहीं दे रही हैं। लेटर से कुछ नहीं होने वाला है।”

#WATCH | Delhi: On West Bengal CM Mamata Banerjee's letter to CEC, West Bengal BJP President Samik Bhattacharya says, "The SIR is happening in the entire India... Why is Mamata Banerjee creating so much ruckus in West Bengal?... A data entry operator is required to assist the… pic.twitter.com/QamDicRHw0 — ANI (@ANI) November 25, 2025

