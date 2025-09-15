"अगर हिंदू समाज में समानता होती, तो कोई धर्मांतरण क्यों करता?" कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के विवादित बयान से मचा हंगामा

By रुस्तम राणा | Updated: September 15, 2025 17:29 IST2025-09-15T17:29:51+5:302025-09-15T17:29:51+5:30

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने लोगों से धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वे अब भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यह उनका अधिकार है।

"If there was equality in Hindu society, why would anyone convert?" Karnataka CM Siddaramaiah's controversial statement creates uproar | "अगर हिंदू समाज में समानता होती, तो कोई धर्मांतरण क्यों करता?" कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के विवादित बयान से मचा हंगामा

"अगर हिंदू समाज में समानता होती, तो कोई धर्मांतरण क्यों करता?" कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के विवादित बयान से मचा हंगामा

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिंदुओं के धर्मांतरण पर अपनी टिप्पणी से विवाद को हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समुदाय में समानता होती, तो धर्मांतरण नहीं होता। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "अगर हिंदू समाज में समानता होती, तो कोई धर्मांतरण क्यों करता?"

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने लोगों से धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वे अब भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यह उनका अधिकार है।

उन्होंने आगे कहा, "अगर समानता थी, तो अस्पृश्यता क्यों अस्तित्व में आई? क्या हमने अस्पृश्यता पैदा की? इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी भी धर्म में असमानताएँ हो सकती हैं। न तो हमने और न ही भाजपा ने किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और यह उनका अधिकार है।"

आर अशोक ने सिद्धारमैया को मुसलमानों से सवाल करने की चुनौती दी
विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हिंदुओं को निशाना बनाने और जाति व धर्म के आधार पर लोगों को बाँटने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाई है।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सिद्धारमैया के बयान पर पलटवार किया है। अशोक ने सिद्धारमैया को समानता के मुद्दे पर मुसलमानों से सवाल करने की चुनौती दी।

इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को स्वीकार करके विवाद खड़ा कर दिया था। सेंट मैरी बेसिलिका में वार्षिक भोज में बोलते हुए, सिद्धारमैया ने आर्चबिशप पीटर मचाडो से शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मैरी के नाम पर रखने का वादा किया। 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और अनुरोध पर उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए मराठा आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया है। 

इस मुद्दे पर महाराष्ट्र से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे शिवाजी महाराज का अपमान बताया है।

Web Title: "If there was equality in Hindu society, why would anyone convert?" Karnataka CM Siddaramaiah's controversial statement creates uproar

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SiddaramaiahKarnatakaHindu Religionसिद्धारमैयाकर्नाटकहिन्दू धर्म