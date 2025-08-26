'RSS की प्रार्थना गाने से कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं' : डीके शिवकुमार
By रुस्तम राणा | Updated: August 26, 2025 13:58 IST2025-08-26T13:58:09+5:302025-08-26T13:58:47+5:30
पत्रकारों को संबोधित करते हुए, डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए मज़ाक में की गई थी, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि यदि विधानसभा में आरएसएस की शाखाओं में गाई जाने वाली प्रार्थना सुनाने संबंधी उनकी टिप्पणी से कांग्रेस नेताओं या विपक्ष के इंडिया ब्लॉक सहयोगियों को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगने को तैयार हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए, डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए मज़ाक में की गई थी, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
शिवकुमार ने कहा कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था और अगर उनकी टिप्पणी से उनके सहयोगियों को ठेस पहुँची है, तो उन्होंने खेद व्यक्त किया। डीके शिवकुमार ने कहा, "मैंने बस टिप्पणी की और उनकी (भाजपा की) टांग खींचने की कोशिश की। मेरे कुछ दोस्त राजनीतिक छलांग लगा रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं... मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अगर किसी को ठेस पहुँची है, तो मुझे उनके लिए दुख है। मैं उन सभी से माफ़ी माँगना चाहता हूँ।"
शिवकुमार ने आगे कहा, "अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, जो मैंने नहीं की है, तो भी मैं माफ़ी माँगने को तैयार हूँ।" पार्टी के प्रति अपनी वफ़ादारी दोहराते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मैं कांग्रेसी ही मरूँगा।" शिवकुमार ने यह भी कहा कि उनके "विभिन्न दलों में बहुत से अनुयायी और मित्र हैं" और वह किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। उन्होंने कहा, "मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, मेरा जीवन सभी को शक्ति देने के लिए है। मैं हर किसी की मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा हूँ, अब भी उनके साथ हूँ।"
संघ की प्रार्थना विवाद क्या है?
21 अगस्त को, शिवकुमार ने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर बहस के दौरान विधानसभा में आरएसएस की शाखाओं में गाई जाने वाली प्रार्थना "नमस्ते सदा वत्सले..." की कुछ पंक्तियाँ पढ़ीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को सवाल उठाया था कि क्या शिवकुमार विधानसभा के अंदर आरएसएस की प्रार्थना गाकर "किसी को प्रभावित" करने की कोशिश कर रहे हैं।
बीके हरिप्रसाद ने कहा था, "हमें शिवकुमार द्वारा उप-मुख्यमंत्री के तौर पर प्रार्थना पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार सबकी होती है, आरएसएस की भी। अगर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ऐसा किया है, तो उन्हें माफ़ी मांगनी होगी।"