छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED विस्फोट, सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहा वाहन उड़ा, कम से कम 9 की मौत

Highlights इस घातक हमले में 8 DRG जवान और एक ड्राइवर की जान चली गई जवान दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त अभियान के बाद लौट रहे थे सुरक्षा बलों ने आज सुबह अबूझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ में दो महिलाओं समेत पांच विद्रोहियों को मार गिराया

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार दोपहर को IED विस्फोट की खबर मिली। रिपोर्ट के अनुसार, नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को ले जा रहे वाहन को उड़ा दिया। आईजी बस्तर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "बीजापुर में नक्सलियों द्वारा IED विस्फोट के जरिए वाहन को उड़ाए जाने के बाद दंतेवाड़ा के आठ DRG जवान और एक ड्राइवर की जान चली गई। वे दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त अभियान के बाद लौट रहे थे।"

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों पर यह सबसे बड़ा हमला है। 26 अप्रैल, 2023 को पड़ोसी दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहे एक काफिले का हिस्सा रहे वाहन को नक्सलियों द्वारा विस्फोट कर उड़ा दिए जाने से दस पुलिस कर्मियों और एक नागरिक चालक की मौत हो गई थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जवान स्कॉर्पियो एसयूवी में यात्रा कर रहे थे और यह घटना दोपहर करीब 2.15 बजे हुई। विस्फोट स्थल से तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें विस्फोट के कारण बना एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। एक अन्य तस्वीर में विस्फोट स्थल से कुछ दूरी पर एक वाहन पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुटरू क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद का केंद्र रहा है और यह हमला अबूझमाड़ में हुई एक घातक मुठभेड़ के कुछ ही दिनों बाद हुआ है।

BREAKING: 9 Killed in Brutal Naxal IED Attack in Bijapur, Chhattisgarh



🔴Eight security personnel and a driver were killed in a deadly IED blast by Maoists in Bijapur’s Kutru area.



🔴The attack occurred as the forces were returning from a joint anti-Naxal operation in Abujhmad.… pic.twitter.com/ygflcej7Xr