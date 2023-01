नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी का तंज, कहा, मेरा सुझाव है पीएम मोदी 'नोटबंदी दिवस' मनाएं

हैदराबाद/दिल्ली: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि मेरा सुझाव है कि पीएम मोदी 'नोटबंदी दिवस' मनाएं, वे अब क्यों नहीं मनाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि नोटबंदी के कारण प्लंबर, ड्राइवर, कलाकार, बिजली मिस्त्री आदि नष्ट हो गए थे।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार को (नोटबंदी के लिए) सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई और 100 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने भारत की वर्कफोर्स को छोटा कर दिया है।

Telangana | I suggest PM Modi to celebrate 'Demonetisation Day' why don't they celebrate now? It is because they know that plumbers, drivers, artists, electricians, etc were destroyed due to demonetisation: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on SC verdict on demonetisation pic.twitter.com/eJ6eJR3COJ