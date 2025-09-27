'I Love Muhammad' row: कैसे बरेली में 'आई लव मोहम्मद' का एक बैनर बना बवाल की वजह? जानिए इसके बारे में 10 बड़ी बातें

'I Love Muhammad' row: बरेली में हुई हिंसा पर बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, "स्थिति सामान्य है... 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है।

'I Love Muhammad' row: उत्तर प्रदेश में "आई लव मुहम्मद" पोस्टरों को लेकर विवाद बढ़ गया है। दशहरा उत्सव के बीच हुए इस हंगामे से माहौल तनावपूर्ण हो गया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आई लव मुहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन शुक्रवार 26 सितंबर को हिसंक हो गया और बरेली में शांति भंग हो गई। पुलिस ने चेतावनी जारी की और मुख्यमंत्री योगी ने हिंसा की निंदा की, जिससे राज्य के अन्य हिस्सों में भी अशांति फैल गई।

"आई लव मुहम्मद" विवाद में 10 बड़ी बातें

1- बरेली के इस्लामिया ग्राउंड के पास 1,000 से ज़्यादा लोग धार्मिक नारे लिखे बैनर और तख्तियां लेकर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने हवा में गोलियां भी चलाईं, जिसमें कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए।

2- विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कैसे हुई? 

मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन सौंपने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालने के आह्वान के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यह प्रदर्शन 4 सितंबर को बारावफात के जुलूस पर लगाए गए "आई लव मुहम्मद" बोर्ड को लेकर कानपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में किया गया था।

3- इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान समेत 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि शहर के तीन-चार थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और तलाशी अभियान जारी है।

4- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "हर उपद्रवी की पहचान की जानी चाहिए; वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया निगरानी के ज़रिए किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दशहरा "बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है; उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का यह सही समय है।" सीएम योगी ने अफवाह फैलाने और जातीय तनाव भड़काने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार करें।" उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और चौकीदारों से त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतने और राज्य के निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

5- ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने घटनाओं को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "...यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएँ किसी भी तरफ नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। पैगम्बर-ए-इस्लाम से प्रेम करने का एकमात्र तरीका है कि किसी को भी, न शब्दों से और न ही कर्मों से, ठेस न पहुँचाएँ और शांति बनाए रखें। उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। इसलिए, मैं सभी मुसलमानों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, कानून अपने हाथ में न लेने और किसी के साथ भी झगड़ा न करने का आग्रह करता हूँ - न पुलिस के साथ और न ही प्रशासन के साथ... पैगम्बर-ए-इस्लाम ने जो कहा और जो रास्ता दिखाया, उसका पालन करें। यही सबसे बड़ा प्रेम है।"

6-  बिहार के पूर्णिया में, AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्टरों पर प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "प्यार में राष्ट्र-विरोधी क्या है? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप प्यार के खिलाफ हैं... एक मुसलमान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं है जब तक वह मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है... एशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। आप अपनी इस प्रतिक्रिया से किस तरह का संदेश दे रहे हैं? हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर और हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं? वे नहीं चाहते कि कोई प्यार के बारे में बात करे... क्या होगा? हम कहाँ जाएँगे?"

7- उत्तर प्रदेश पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले बरेली में फ्लैग मार्च किया। ज़िला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) और अर्धसैनिक बलों के साथ मार्च का नेतृत्व किया। डीएम सिंह ने कहा, "ज़िले में धारा 163 लागू है, इसलिए बिना अनुमति के कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।"

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, "कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पुलिस के पास भड़काने वालों के वीडियो और कॉल रिकॉर्ड हैं और टीमें उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं।

8- यह विवाद बरेली से आगे भी फैला, मऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। मऊ में, ज़्यादातर बच्चों वाले एक अनधिकृत जुलूस को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया और चार-पाँच लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। महाराष्ट्र के बीड में, पुलिस ने 23 सितंबर को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एक मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

9- पुलिस को बूचड़खानों का औचक निरीक्षण करने, समारोहों के आसपास यातायात का प्रबंधन करने और दुर्गा पूजा व रावण दहन कार्यक्रमों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मूर्तियों की ऊँचाई सुरक्षा मानदंडों के भीतर होनी चाहिए और विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों पर भी ज़ोर दिया।

10- बरेली में हुई हिंसा पर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, "कल की हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनमें से कुछ को बंदूक से लगी चोटें संदिग्ध हैं। उनकी अंतिम मेडिकल जांच चल रही है... यह निश्चित है कि प्रदर्शनकारियों ने गोलीबारी की... कल 2500-3000 अज्ञात लोग थे जिनकी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।"

