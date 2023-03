'मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है', कर्नाटक में बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

Highlights बेलगावी में हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया इस दौरान असम के मुख्यमंत्री ने मदरसों को बंद करने की बात कही कहा- हम मदरसे नहीं चाहते, हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं

बेलगावी: कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरम है। राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा ताबड़तोड़ रैली कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के बेलगावी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मदरसों को बंद करने की बात कही।

अपने भाषण में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, बांग्लादेश के लोग असम आते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं। मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते। हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुगल शासन के दौरान 'अत्याचार' किए गए और कांग्रेस उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। “ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने प्रयासों में सफल नहीं होगी। भारतीय संस्कृति और विरासत फलती-फूलती रहेगी। उन्होंने कहा, आने वाले चुनावों में लोगों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने और मोदी को और अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है।

Karnataka | People from Bangladesh come to Assam & create a threat to our civilization & culture. I have closed 600 madrassas & I intend to close all madrassas because we do not want madrassas. We want schools, colleges & universities: Assam CM Himanta Biswa Sarma, in Belagavi pic.twitter.com/aIqASZD2a0