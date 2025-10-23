Hyderabad: गौ रक्षक पर जानलेवा हमला, तस्करी माफिया ने मारी गोली; पीड़ित की मां ने सरकार से की ये मांग

Hyderabad:तेलंगाना के हैदराबाद में एक गौरक्षक को गोलीमार घायल कर दिया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। घाटकेसर इलाके में एक गौरक्षक सोनू पर कथित तौर पर गौ-तस्करी माफिया ने गोली मार दी। सोनू, जो 5-6 सालों से गायों की रक्षा के लिए समर्पित है, गोली लगने से घायल होकर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

पीड़ित की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं उस गौरक्षक के लिए अपने 10 और बेटे कुर्बान कर दूँगी। मैं वाल्मीकि समुदाय की बहू हूँ। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो घाटकेसर में है और उसे गोली मार दी गई है।"

मां ने कहा, "उसे यहाँ अस्पताल लाया गया... उसे ऐसा करते हुए 5-6 साल हो गए हैं... मैं सरकार से माँग करती हूँ कि अपराधी को गिरफ़्तार करे।"

#WATCH | Hyderabad, Telangana: A cow vigilante, Prashant alias Sonu, was shot in Hyderabad. He is admitted to a hospital.



His mother says, "...My son is battling for his life. I will sacrifice 10 more sons for the cow vigilante. I am the daughter-in-law of the Valmiki community.… pic.twitter.com/hEmk7t7b9E — ANI (@ANI) October 22, 2025

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू को एक समूह ने बहकाया और दावा किया कि उसके पास गौ-तस्करी की जानकारी है। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तो उनमें से एक ने गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और जाँच जारी है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य के भाजपा नेताओं ने दावा किया कि सोनू को गौ-हत्या रोकने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी AIMIM से जुड़ा है। भाजपा नेता माधवी लता ने AIMIM पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया और शीघ्र न्याय की माँग की।

माधवी लता ने कहा, "इस व्यक्ति (तस्वीर दिखाते हुए) ने एक गौरक्षक प्रशांत (उर्फ सोनू) को गोली मार दी। यह स्पष्ट हो गया है कि वह कौन है... जो लोग गौ-रक्षा कर रहे हैं, वे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अगर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती और उसे अदालत में पेश नहीं करती, तो इसका मतलब है कि पुलिस उसकी मदद कर रही है... वह (आरोपी) AIMIM का आदमी है। मैं रेवंत रेड्डी को चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है, तो वे प्रशांत के साथ न्याय करके दिखाएँ... प्रशांत अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा है; वह एक बहादुर आदमी है... यह हत्या का प्रयास है।"

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए माफिया गतिविधियों को समाप्त करने का आह्वान किया।

रेड्डी ने बताया, "आज हैदराबाद में, राचकोंडा पुलिस थाने के घाटकेसर इलाके में, अवैध रूप से गायों का परिवहन करने वाले एक माफिया ने 'गौरक्षकों' को बुलाया और उन पर गोलीबारी की। एक 'गौरक्षक' सोनू गोली लगने से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। मैंने डीजीपी और अन्य अधिकारियों से बात की है। डीजीपी ने मुझे बताया कि तेलंगाना में इस तरह की यह पहली घटना है... आप राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिवाली से 2-3 दिन पहले निज़ामाबाद में एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद ले जाते समय एक उपद्रवी ने हत्या कर दी... मैं सरकार से माँग करता हूँ कि हैदराबाद के आसपास सभी माफिया गतिविधियों को रोका जाए, गायों के अवैध परिवहन और वध करने वालों को रोका जाए... इसे लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन वे अपना काम नहीं करते... पुलिस इन माफियाओं के साथ मिलीभगत कर रही है... मैंने सोनू से बात की है, उसने अपराधी की गिरफ़्तारी की माँग की है।"

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने दावा किया कि यह घटना एआईएमआईएम के गुंडों द्वारा भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं को डराने के लिए रची गई थी।

राव ने एएनआई को बताया, "एमआईएम के इब्राहिम और अन्य गुंडों ने घाटकेसर के पास प्रशांत कुमार उर्फ ​​सोनी नामक एक 'गौरक्षक' पर गोलीबारी की। उनकी हालत गंभीर है... यह घटना एमआईएम के गुंडों ने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं को गौरक्षा और गायों की रक्षा में भाग लेने से रोकने के लिए की थी। यह एक गंभीर घटना है और पुलिस को इसकी पहले ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर हुए इस हमले की निंदा करती है और एमआईएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए पुलिस की कार्रवाई की भी निंदा करती है... कांग्रेस सरकार के संरक्षण में ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं।"

भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र ने कहा कि पहले भी इसी तरह के हमले हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने प्रशांत उर्फ ​​सोनू पर गोली चलाई थी।

राजेंद्र ने एएनआई को बताया, "यह पहली ऐसी घटना नहीं है। इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं... 'गौरक्षकों' पर हमला किया जा रहा है... इब्राहिम नाम के एक गुंडे ने प्रशांत पर गोली चलाई। उसकी हालत गंभीर है, राज्य सरकार को इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।"

Visited Shri Prashant at a hospital in Secunderabad, who was shot earlier today by MIM goons while protecting Gau Mata near Ghatkesar on the city outskirts.



This rowdyism of MIM under the patronage of Congress is most shameful and highly condemnable. Such blatantly violent acts… pic.twitter.com/8YWrpxJGTc — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) October 22, 2025

Web Title: Hyderabad Cow vigilante attacks shot by smuggling mafia victim mother made this demand to government