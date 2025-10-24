Bus Fire in Bengaluru: आग लगी तो चलती बस से कूद गए 20 यात्री, जान बचाने की जद्दोजहद; जानें हादसे की हर अपडेट

By अंजली चौहान | Updated: October 24, 2025 09:43 IST2025-10-24T09:40:52+5:302025-10-24T09:43:11+5:30

Bus Fire in Bengaluru:  बस ने हैदराबाद से अपनी यात्रा मध्य रात्रि के आसपास शुरू की थी और जब वह एनएच-44 पर कुरनूल के पास पहुंची, तो लगभग 3:30 बजे एक दोपहिया वाहन से उसकी दुर्घटना हो गई।

Hyderabad-Bengaluru Bus Fire 20 passengers jumped from moving bus as it caught fire scrambling to save their lives learn every update of accident | Bus Fire in Bengaluru: आग लगी तो चलती बस से कूद गए 20 यात्री, जान बचाने की जद्दोजहद; जानें हादसे की हर अपडेट

Bus Fire in Bengaluru: आग लगी तो चलती बस से कूद गए 20 यात्री, जान बचाने की जद्दोजहद; जानें हादसे की हर अपडेट

Bus Fire in Bengaluru:  हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस में भीषण आग लगने के बाद कई लोगों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब लग्जरी से बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है, वहीं अब तक 19-20 लोगों को बचाया गया है। 

क्या है अब तक का अपडेट

एक निजी वोल्वो बस आधी रात के आसपास हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। लगभग 3:30 बजे, जब बस राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44) पर कुरनूल के पास पहुँची, तो एक दोपहिया वाहन से उसकी टक्कर हो गई। पुलिस को संदेह है कि दोपहिया वाहन बस के पिछले हिस्से के नीचे फंस गया, जिससे चिंगारी निकली।

जानकारी के अनुसार, बस 40 यात्रियों को बेंगलुरु ले जा रही थी। चालक घटनास्थल से फरार हो गया।

आग लगने की सूचना मिलने पर, 20 लोग खिड़कियाँ तोड़कर बस से बाहर कूद गए।

हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। लगभग 20 लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

चूँकि यह एक एसी बस थी, इसलिए यात्रियों को खिड़कियाँ तोड़नी पड़ीं। कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने कहा कि जो भी शीशा तोड़ पाए, वे सुरक्षित हैं।

लापता 20 लोगों में से 11 के शव बरामद कर लिए गए हैं। एफएसएल टीम उन लोगों की तलाश कर रही है जो पीछे छूट गए होंगे। लापता यात्रियों को ढूंढने और पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरनूल बस अग्निकांड में हुई मौतों से "बेहद दुखी" हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।
 

Web Title: Hyderabad-Bengaluru Bus Fire 20 passengers jumped from moving bus as it caught fire scrambling to save their lives learn every update of accident

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Fire AccidentBengaluruhyderabadNarendra ModiAndhra Pradeshअग्निकांडबेंगलुरुहैदराबादनरेंद्र मोदीआंध्र प्रदेश