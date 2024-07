Howrah-CSMT Express derailment: कई ट्रेनें रद्द की गईं, कई के मार्ग बदले गए, कई को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट, यहां देखें पूरी लिस्ट

Howrah-CSMT Express derailment: झारखंड के चक्रधरपुर के पास मंगलवार (30 जुलाई) की सुबह हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई अन्य को डायवर्ट किया गया और शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और कई यात्री घायल हो गए।

#WATCH | Jharkhand Train derail | Howrah, West Bengal: A help desk has been set up at Howrah Railway Station after train No. 12810 Howara-CSMT Express derailed near Chakradharpur, between Rajkharswan West Outer and Barabamboo in Chakradharpur division at around 3:45 am. pic.twitter.com/RGdFOWB7BV — ANI (@ANI) July 30, 2024

हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत राजखरसावां और बड़ाबाम्बो स्टेशनों के बीच सुबह 3.45 बजे पटरी से उतर गई।

#WATCH | Jharkhand: Train No. 12810 Howara-CSMT Express derailed near Chakradharpur, between Rajkharswan West Outer and Barabamboo in Chakradharpur division at around 3:45 am.



Two people have lost their lives so far.



(Visuals from the spot) pic.twitter.com/zYvhUHI9cV — ANI (@ANI) July 30, 2024

रद्द की गई ट्रेनों की सूची:

Due to derailment of 12810 Howrah-Mumbai mail, 5 trains cancelled and 4 short terminated/short originated: South Eastern Railway pic.twitter.com/xo9geBy6ro — ANI (@ANI) July 30, 2024

22861 हावड़ा-कंटाबाजी एक्सप्रेस

08015/18019 खड़गपुर-धनबाद एक्सप्रेस

12021/12022 हावड़ा-बारबिल एक्सप्रेस

शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनों की सूची:

18114 बिलासपुर-टाटा एक्सप्रेस को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है.

18190 एर्नाकुलम-टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है.

18011 हावड़ा-चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है.

रेलवे ने यात्रियों को दुर्घटनास्थल से ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसमें कोचिंग रेक और बसें शामिल हैं।

#UPDATE | Jharkhand train derail | The death toll in the accident rises to two.



Train No. 12810 Howara-CSMT Express derailed near Chakradharpur, between Rajkharswan West Outer and Barabamboo in Chakradharpur division at around 3:45 am. https://t.co/5ZTM7uwhCu — ANI (@ANI) July 30, 2024

दुर्घटना कैसे हुई?

दो दिन पहले इसी सेक्शन पर मालगाड़ियां पटरी से उतर गई थीं। आज दूसरे ट्रैक पर आ रही पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरे वैगनों से टकरा गई। नतीजा यह हुआ कि हावड़ा-मुंबई मेल के कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए। हादसा हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर चक्रधरपुर के करीब पोल नंबर 219 के पास हुआ। हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है और दुर्घटना से किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

#WATCH | Jharkhand train derail | One passenger travelling in the B4 coach of Mumbai Howrah Mail has died. https://t.co/5ZTM7uwhCupic.twitter.com/jF6B7JGwM2 — ANI (@ANI) July 30, 2024

मंत्रालय ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

मंगलवार को झारखंड के चक्रधरपुर के पास हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस (12810) के पटरी से उतरने के बाद रेल मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

#UPDATE | Jharkhand train derail | One passenger travelling in the B4 coach of Mumbai Howrah Mail has died. One more passenger is reported to be trapped in the B4 coach and rescue of same is underway: Information and Public Relations Department, Jharkhand https://t.co/Jmutbyk1pW — ANI (@ANI) July 30, 2024

टाटानगर: 06572290324

चक्रधरपुर: 06587238072

राउरकेला: 06612501072, 06612500244

हावड़ा: 9433357920, 03326382217

रांची: 0651-27-87115

एचडब्ल्यूएच हेल्प डेस्क: 033-26382217, 9433357920

एसएचएम हेल्प डेस्क: 6295531471, 7595074427

केजीपी हेल्प डेस्क: 03222-293764

सीएसएमटी हेल्पलाइन ऑटो नंबर 55993

पी एंड टी 022-22694040

मुंबई: 022-22694040

नागपुर: 7757912790

