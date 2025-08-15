Independence Day 2025: भगवा पगड़ी, ट्राईकलर साफा और वाइट कुर्ता पायजामा..., 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कुछ यूं दिखे पीएम मोदी

Independence Day 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अपनी राजनीतिक क्षमता, बल्कि अपने पहनावे के विकल्पों से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

Independence Day 2025: दिल्ली स्थित लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जो हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। हर साल की तरह इस वर्ष भी पीएम मोदी एक अलग अंदाज में दिखे और  उनका ड्रेस कोड सभी की नजरों में आया। 

राष्ट्र को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी इस बार पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे दिखे। उन्होंने साफा या पगड़ी शैली की नारंगी पगड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और नेहरू जैकेट शैली की नारंगी वास्कट पहनी थी, जो उनकी पगड़ी से मेल खाती थी। उनके गले में भारतीय ध्वज के तिरंगे - केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग - का एक स्टोल था।

इस वर्ष के समारोह की थीम 'नया भारत' है, जो 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2014 से, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट और रंगीन पगड़ी पहनना एक परंपरा बना ली है, जो भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है।

उनका सिर पर पहनावा जातीय विविधता, देशभक्ति और एक विशिष्ट व्यक्तिगत शैली का प्रतीक है।

2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चटक नारंगी, पीले और हरे रंग की राजस्थानी लहरिया प्रिंट वाली पगड़ी, सफेद कुर्ता, पायजामा और नीली जैकेट पहनी थी। 2023 में, उन्होंने राजस्थानी बंधनी प्रिंट वाली पगड़ी पहनी थी।

2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे की थीम वाली पगड़ी और 2021 में लाल पैटर्न और लंबी गुलाबी पगड़ी वाली केसरिया पगड़ी पहनी थी। उन्होंने पारंपरिक कुर्ता, चूड़ीदार, नीली जैकेट और स्टोल के साथ अपने लुक को और भी निखारा।

2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया और क्रीम रंगों की एक आकर्षक पगड़ी पहनी थी।

पगड़ी भारतीय उपमहाद्वीप में पहनी जाने वाली पगड़ी के लिए स्थानीय रूप से प्रयुक्त शब्द है। कुछ हिस्सों में इसे साफा भी कहा जाता है, और जिस प्रकार का कपड़ा पहना जाता है वह व्यक्ति के क्षेत्र और समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

2018 में उनका पहनावा एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफ़ेद पोशाक था, जिसमें लाल पैटर्न वाली भगवा पगड़ी थी।
 
2017 में, यह लुक ज़्यादा उत्सवी था, जिसमें चमकदार लाल और पीले रंग की पगड़ी को जटिल सुनहरी रेखाओं और पारंपरिक पैटर्न से सजाया गया था।

प्रत्येक वर्ष, लाल किले पर प्रधानमंत्री की पोशाक न केवल एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में कार्य करती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और देशभक्ति का एक ज्वलंत प्रतीक भी बन जाती है, जो इसे स्वतंत्रता दिवस समारोह के सबसे प्रतीक्षित आकर्षणों में से एक बनाती है।

