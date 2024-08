Hockey India bronze in Paris Olympics 2024: कांस्य जीतते ही इनाम की बारिश, हॉकी इंडिया, मप्र, ओडिशा और पंजाब सरकार ने की बौछार, हर खिलाड़ी को मिलेंगे इतने रुपये

Highlights Hockey India bronze in Paris Olympics 2024: भारत ने 52 साल में पहली बार स्पेन को हराया। Hockey India bronze in Paris Olympics 2024: भारत सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-3 से हार गया था। Hockey India bronze in Paris Olympics 2024: कांस्य पदक मैच खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Hockey India bronze in Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम पर कांस्य जीतते ही इनाम की बारिश शुरू हो गई है। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के जश्न में पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की, साथ ही सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य के लिए 7.5 लाख रुपये की घोषणा की। हॉकी इंडिया के अलावा, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी नकद पुरस्कार की घोषणा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के डिफेंडर अमित रोहिदास के लिए 4 करोड़ रुपये के विशेष नकद पुरस्कार की घोषणा की, साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य से आने वाले दल के प्रत्येक सदस्य के लिए 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, उप-कप्तान हार्दिक सिंह, टोक्यो 2020 के कप्तान मनप्रीत सिंह और अन्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

प्रसाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के निवासी प्रसाद को बधाई दी। प्रसाद से टेलीफोन पर बातचीत में यादव ने कहा, ‘‘यह एक अच्छा प्रदर्शन था। पूरा देश आप सभी से खुश है। इस सफलता के लिए आपको और पूरी टीम को बधाई। मध्य प्रदेश सरकार इनाम के तौर पर आपके खाते में एक करोड़ रुपये की राशि हस्तान्तरित करेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप एक सम्माननीय पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में काम कर रहे हैं और अब राज्य आपको एक करोड़ रुपये का इनाम देगा।’’ नर्मदापुरम जिले के इटारसी के मूल निवासी प्रसाद ओलंपिक 2020 (टोक्यो) में हॉकी टीम का हिस्सा थे और उस समय भी टीम ने कांस्य पदक जीता था। हॉकी में ओलंपिक में भारत का 13वां पदक है। ये सभी पदक पुरुष टीम ने जीते हैं।

भारत आठ स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य के साथ ओलंपिक में सबसे सफल पुरुष हॉकी टीम बना हुआ है। लोकसभा ने पेरिस ओलंपिक में भालाफेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को शुक्रवार को बधाई दी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले पेरिस ओलंपिक में शुक्रवार को भारत को मिले इन दो पदकों को उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘‘आठ अगस्त को पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीरज चोपड़ा ने भालाफेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर भारतीय खेल जगत में नया इतिहास रचा है।

