लंदन की भूमि पर 18 को होगा ऐतिहासिक ‘लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’

मुंबई: ‘लोकमत’ की ओर से इस वर्ष 18 अगस्त को लंदन की भूमि पर ऐतिहासिक ‘ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’ का आयोजन किया गया है. इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का यह दूसरा वर्ष है, जबकि पिछले वर्ष यह सिंगापुर में आयोजित हुआ था. इस वर्ष लंदन में होने वाले इस कन्वेन्शन में भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में हो रही प्रगति पर चर्चा होगी.

भारत की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, वैश्विक व्यापार में भूमिका, तकनीक, बुनियादी सुविधाओं के विकास और हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श होगा. इस कन्वेन्शन में चार चर्चासत्र होंगे, जिनमें वैश्विक स्तर के ख्यातनाम गणमान्य भाग लेंगे. इसके साथ ही अपने कार्यों से खुद को साबित करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा. चर्चा सत्राें में अर्थव्यवस्था, उद्योग, तकनीक, पर्यावरण, शिक्षा तथा सामाजिक-राजनीतिक जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी.

इन चर्चा सत्राें में दुनिया भर के विशेषज्ञ, विचारक और नेता अपने विचार व अनुभव साझा करेंगे. डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से भारत की आर्थिक क्षमताओं का आकलन किया जाएगा. विश्व स्तर के उद्यमी और नेता एक साथ आकर भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे.

चर्चासत्र से उभरेंगे परिवर्तन के विचार

विश्वस्तरीय प्रमुख उद्यमी, नीति निर्माता और नेता एकजुट होकर भारत के आर्थिक भविष्य के लिए नए दृष्टिकोण पेश करेंगे. भारत की आर्थिक नीतियों में सुधार, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति पर मंथन होगा. स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से भारत में उद्यमिता की वृद्धि और डिजिटल तकनीक के प्रभाव से उत्पन्न अवसरों पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा.

‘लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’ का चर्चासत्र भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए नई सोच और प्रेरणा प्रदान करेंगे. इससे भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिति मजबूत होगी और परिवर्तनकारी विचारों को गति मिलेगी.

पांच पुरस्कारों से होगा सम्मान

इस समारोह का विशेष आकर्षण है, मान्यवरों को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार. विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को ‘कोहिनूर ऑफ इंडिया’, ‘भारत भूषण’, ‘महाराष्ट्र रत्न’, ‘ग्लोबल सखी’ और ‘गुजरात रत्न’ जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. ये पुरस्कार उनके कार्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने और उनके योगदान का गौरव करने के लिए प्रदान किए जाएंगे. अलग-अलग क्षेत्रों के मान्यवरों को विश्व पटल पर सम्मानित किया जाएगा.

लंदन में ही ‘ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’ का आयोजन क्यों?

लंदन को वैश्विक स्तर का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र माना जाता है. यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और नीतिगत संवाद होता है. इसी कारण ‘लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’ जैसे महत्वपूर्ण उपक्रम के लिए लंदन का चयन किया गया. भारत की आर्थिक प्रगति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लंदन एक अहम स्थान है. इस शहर का भारत से पुराना रिश्ता भी है.

वैश्विक स्तर पर किसी मीडिया समूह की ओर से आयोजित ‘लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’ देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. चर्चासत्र, विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवरों के विचार, चर्चाओं के माध्यम से भारत की प्रगति की दृष्टि से यह एक अनोखा कदम है. आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था, बैंकिंग, शाश्वत विकास की सांस्कृतिक विरासत, बुनियादी संरचना, पर्यटन और निर्माण क्षेत्र की नींव इसमें अवश्य रखी जाएगी. अभय भुतड़ा, प्रमुख उद्यमी

‘पहला अध्याय : सिंगापुर में दिया था आर्थिक विकास का नारा’

वैश्विक स्तर का पहला ‘लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेन्शन’ पिछले वर्ष 28 मार्च 2024 को सिंगापुर के पांच सितारा होटल शांग्री-ला में आयोजित किया गया था. इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, अंतरराष्ट्रीय वित्त, बैंकिंग, आधारभूत संरचना, पर्यटन, स्टेम सेल्स, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और हॉस्पिटैलिटी पर चर्चा हुई. भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और शाश्वत बनाने के लिए उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना आवश्यक है.

