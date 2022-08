स्कूल बंद करने संबंधी टिप्पणी पर हिमंत बिस्वा सरमा का केजरीवाल को जवाब- होमवर्क किए बिना न दें बयान

Highlights केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट किया था कि स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है क्योंकि देश भर में कई नए स्कूल खोलने की जरूरत है। सरमा ने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में मेरे दिनों से अब तक कृपया ध्यान दें असम सरकार ने 8610 नए स्कूल स्थापित/अधिग्रहण किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 7 वर्षों में कितने नए स्कूल शुरू किए हैं?

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल पर इस साल दसवीं कक्षा की परीक्षा में शून्य सफलता के लिए पूर्वोत्तर राज्य में 34 स्कूलों को 'बंद' करने के मुद्दे पर उनकी टिप्पणी पर पलटवार किया। असम सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट किया था कि स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है क्योंकि देश भर में कई नए स्कूल खोलने की जरूरत है।

स्कूलों को बंद करने के बजाय आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से उन संस्थानों में शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। सरमा ने गुरुवार को ट्वीट करते लिखा, "प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, हमेशा की तरह आपने बिना कोई होमवर्क किए किसी बात पर टिप्पणी कर दी। शिक्षा मंत्री के रूप में मेरे दिनों से अब तक कृपया ध्यान दें असम सरकार ने 8610 नए स्कूल स्थापित/अधिग्रहण किए हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 वर्षों में कितने नए स्कूल शुरू किए हैं?"

Dear @ArvindKejriwal Ji - As usual you commented on something without any homework!



Since my days as Edu Minister, till now, please note, Assam Govt has established/ taken over 8610 NEW SCHOOLS; break-up below.



How many new schools Delhi Government has started in last 7 yrs? https://t.co/PTV7bO4GKL