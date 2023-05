कर्नाटक चुनाव: हिमंत बिस्वा सरमा ने सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार को टीपू सुल्तान का वशंज बताया

Highlights असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कर्नाटक में की चुनावी सभा कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार को टीपू सुल्तान का वशंज बताया कहा- टीपू सुल्तान की जयंती मनाना है तो पाकिस्तान में मनाओ

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे-वैसे सियासी बयानबाजी और दूसरे दलों के नेताओं पर कड़े शब्दों में प्रहार करने का दौर तेज होता जा रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिससे कर्नाटक का राजनीतिक माहौल और गर्म हो सकता है। एक चुनावी सभा के दौरान हिमंत बिस्वा सरमा ने सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार को टीपू सुल्तान का वशंज बता दिया।

कर्नाटक के कोडागु जिले के गोनिकोप्पल में एक सभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार टीपू सुल्तान के वशंज हैं। यह टीपू सुल्तान के परिवार के लोग हैं। मैं असम से आया हूं, मेरे असम में 17 बार मुगलों ने हमारे ऊपर हमला किया था लेकिन वह हमें हरा नहीं पाए थे, आज मैं यहां आकर इस धरती को नमन करता हूं कि आपने भी कई बार टीपू सुल्तान को हराया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्नाटक PFI की घाटी बन जाएगा।"

#WATCH | "DK Shivakumar is a family member of Tipu Sultan. If Congress will regain power, Karnataka will become a PFI valley," says Assam CM Himanta Biswa Sarma in Gonikoppa, Karnataka pic.twitter.com/tdJcXvHQrA