उद्धव ठाकरे को हिमंत बिस्वा सरमा ने दिया में छुट्टी पर असम आने का न्योता, संघीय ढांचे को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके महाराष्ट्र समकक्ष उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी के लिए असम आना चाहिए। यही नहीं, बिस्वा ने ये भी कहा कि मैं देश के सभी विधायकों को असम आने का न्योता देता हूं। एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बागी विधायक अगर और दिन असम में रहते हैं तो यह मेरे लिए अच्छी बात है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। मैं सीएम उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी पर असम आने का न्योता देता हूं।

#WATCH "...He (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) should also come to Assam for vacation," says Assam CM & BJP leader Himanata Biswa Sarma, in Delhi pic.twitter.com/vqtS5F6Jcr

संघीय ढांचे के उल्लंघन से संबंधित विपक्ष के मजाक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "अगर लोग असम आते हैं और मैंने सारे होटल बंद कर दिए हैं, तो यह संघीय ढांचा कैसा है?" बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे को असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन कुमार बोरा ने शुक्रवार को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में शिंदे से "राज्य के हित में" जल्द से जल्द असम छोड़ने के लिए कहा।

Assam Congress chief Bhupen Kumar Borah in his letter to Eknath Shinde -"Assam defamed by your presence considering Guwahati as a safe heaven for MLAs who have no respect for constitutional values and loyalty at all."