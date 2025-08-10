Himachal Pradesh Weather: हिमाचल में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; राज्य में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 362 सड़कें बंद

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार इनमें से शनिवार को मंडी जिले में 220 और निकटवर्ती कुल्लू जिले में 91 सड़कें बंद की गईं।

शिमला स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है जबकि सोमवार से बुधवार तक के लिए दो से चार जिलों में मूसलाधार बारिश के अनुमान के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नैना देवी में 112.4 मिलीमीटर, पंडोह में 102 मिलीमीटर, रायपुर मैदान में 74.6 मिलीमीटर, पच्छाद में 67 मिलीमीटर, नारकंडा में 66.5 मिलीमीटर, कुफरी में 65.7 मिलीमीटर, कसौली में 65.5 मिलीमीटर, नाहन में 49.3 मिलीमीटर और सोलन में 45.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

Web Title: Himachal Pradesh Weather Heavy rain to occur in Himachal for 3 days IMD issues orange alert 362 roads closed due to landslides and floods in the state