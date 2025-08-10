Himachal Pradesh Weather: हिमाचल में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; राज्य में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 362 सड़कें बंद
Himachal Pradesh Weather: शुक्रवार से भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण कैंची मोड़, बनाला और पनारसा में यह मार्ग अवरुद्ध है। पिछले दिनों भी कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यह मार्ग अवरुद्ध रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारे अधिकारी यात्रियों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौके पर मौजूद हैं।"
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार इनमें से शनिवार को मंडी जिले में 220 और निकटवर्ती कुल्लू जिले में 91 सड़कें बंद की गईं।
शिमला स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है जबकि सोमवार से बुधवार तक के लिए दो से चार जिलों में मूसलाधार बारिश के अनुमान के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नैना देवी में 112.4 मिलीमीटर, पंडोह में 102 मिलीमीटर, रायपुर मैदान में 74.6 मिलीमीटर, पच्छाद में 67 मिलीमीटर, नारकंडा में 66.5 मिलीमीटर, कुफरी में 65.7 मिलीमीटर, कसौली में 65.5 मिलीमीटर, नाहन में 49.3 मिलीमीटर और सोलन में 45.6 मिलीमीटर बारिश हुई।