Sukhvinder Singh Sukhu: एनएसयूआई से शुरुआत, राहुल गांधी के करीबी, जानें आखिर कौन हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू

Highlights कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पांच बार के विधायक मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री होंगे। छह बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरोधी के रूप में जाना जाता था।

शिमलाः हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 58 वर्षीय सुक्खू हमीरपुर जिले के नादौन से विधायक हैं। वह कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पांच बार के विधायक मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री होंगे।

सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। संगठन में अपने मजबूत दबदबे के लिए जाने जाने वाले सुक्खू चार बार के विधायक हैं। सुक्खू को पार्टी नेता राहुल गांधी के करीबी माना जाता है। उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता और छह बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरोधी के रूप में जाना जाता था।

Congress high command approves the name of Sukhwinder Singh Sukhu as CM of Himachal Pradesh. His name will be announced by this evening after discussing it with other leaders: Sources pic.twitter.com/9tdYCVGg5c

इसका मतलब है कि वह उस लॉबी का हिस्सा नहीं हैं, जो राज्य पार्टी प्रमुख प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। शिक्षा से वकील सुक्खू कांग्रेस विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में भी काम किया हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया।

1980 के दशक के अंत में एनएसयूआई राज्य इकाई का नेतृत्व किया। उन्होंने 2000 के दशक में राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सुक्खू शिमला में दो बार नगर निगम का चुनाव जीत चुके हैं। बाद में, उन्हें 2008 में राज्य इकाई का सचिव बनाया गया, अंततः वे राज्य इकाई के शीर्ष पर पहुंचे।

Deputy CM designate Mukesh Agnihotri and I will work as a team. I started my political career at the age of 17 years. I will never be able to forget what the Congress party has done for me: Himachal Pradesh CM designate Sukhwinder Singh Sukhu pic.twitter.com/tsXcD9r07R