हिमाचल चुनावः 68 विधानसभा सीटों के मतदान शुरू, 55 लाख से अधिक मतदाता आज 412 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला

Highlights कुल 121,409 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनमें 1,136 शताब्दी वर्ष वाले भी शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में 75.57% मतदान हुआ था। प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता हैं जिनमें 28,54,945 पुरुष और 27,37,845 महिला मतदाता हैं।

Himachal Election 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए 55 लाख से अधिक मतदाता आज 412 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां शनिवार को एक ही चरण में मतदान होंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 67 कंपनियों और 11,500 से अधिक राज्य पुलिस कर्मियों सहित लगभग 30,000 सुरक्षाकर्मियों को मतदान के शांतिपूर्ण संचालन के लिए तैनात किया गया है। लगभग 50,000 सरकारी कर्मचारी मतदान ड्यूटी पर हैं। 7881 मतदान केंद्रों में से, 981 गंभीर हैं और 901 को संवेदनशील हैं। चंबा जिले के भरमौर आदिवासी एसी के चास्क भटोरी एक ऐसा मतदान केंद्र है जहां मतदान दल को 14 किमी पैदल चलना पड़ता है।

Voting for #HimachalPradeshElection2022 has begun. Visuals from a polling station in Samirpur, Hamirpur. #AssemblyElections2022 pic.twitter.com/P2iZwhcUv6

प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता हैं जिनमें 28,54,945 पुरुष और 27,37,845 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा, कुल 38 थर्ड जेंडर भी वोट डालेंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,235 और शहरी इलाकों में 646 सहित 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। चुनाव आयोग द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में तीन सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।

Himachal Pradesh | People cast their votes for the Assembly election across the state; visuals from polling booth number 12, Dharamshala



Voting is underway for 68 Assembly constituencies in Himachal Pradesh#AssemblyElections2022pic.twitter.com/DoFl7GfDdS