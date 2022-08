Himachal Pradesh Assembly Election 2022: कांग्रेस को बड़ा झटका, आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, आजाद ने प्रस्ताव ठुकराया था

Highlights आनंद शर्मा ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार में भाग लेंगे। आनंद शर्मा को राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा उच्च सदन में नहीं भेजा गया था। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के 'जी 23' समूह के प्रमुख सदस्य हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि उनके स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

आनंद शर्मा को राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा उच्च सदन में नहीं भेजा गया था। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के 'जी 23' समूह के प्रमुख सदस्य हैं। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन आजाद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

