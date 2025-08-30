Hero Asia Cup Rajgir: 8-3 से जीता बांग्लादेश, टूर्नामेंट में उम्मीदें जीवंत, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से बाहर चीनी ताइपे?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 30, 2025 15:56 IST2025-08-30T15:54:04+5:302025-08-30T15:56:20+5:30
Hero Asia Cup Rajgir: मोहम्मद अब्दुल्ला (चौथे और 26वें मिनट), रकीबुल हसन (42वें और 43वें मिनट) और अशरफुल इस्लाम (45वें और 58वें मिनट) ने बांग्लादेश के लिए दो-दो गोल किए।
Hero Asia Cup Rajgir: बांग्लादेश ने शनिवार को यहां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के अपने दूसरे पूल बी मैच में चीनी ताइपे को 8-3 से रौंदकर टूर्नामेंट में उम्मीदें जीवंत रखीं। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में मलेशिया से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था जबकि चीनी ताइपे को अपने पहले मैच में कोरिया से 0-7 से मिली करारी हार के बाद लगातार दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने पूरी तरह से दबदबा बनाया और आखिरी दो क्वार्टर में पांच गोल दागे। मोहम्मद अब्दुल्ला (चौथे और 26वें मिनट), रकीबुल हसन (42वें और 43वें मिनट) और अशरफुल इस्लाम (45वें और 58वें मिनट) ने बांग्लादेश के लिए दो-दो गोल किए जबकि सोहनुर सोबुज (36वें मिनट) और रेजाउल बाबू (56वें मिनट) ने भी गोल दागे।
चीनी ताइपे के लिए त्सुंग-यू हसीह (10वें और 18वें मिनट) ने दो गोल किए जबकि त्सुंग-जेन शिह (60वें मिनट) ने अंतिम हूटर बजने से पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। बांग्लादेश अपने अंतिम पूल मैच में एक सितंबर को कोरिया से भिड़ेगा जबकि चीनी ताइपे इसी दिन मलेशिया से भिड़ेगा।
हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण दीपिका एशिया कप से बाहर
हॉकी इंडिया ने शनिवार को घोषणा की कि ड्रैग फ्लिकर दीपिका अभ्यास सत्र के दौरान हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण महिला एशिया कप के लिए राष्ट्रीय टीम के साथ चीन नहीं जाएंगी। दीपिका अगले कुछ सप्ताह तक रिहैब में रहेंगी और उनकी जगह साक्षी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह टूर्नामेंट हांगझोउ में पांच से 14 सितंबर तक खेला जाएगा। एशिया कप की विजेता टीम अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगी।