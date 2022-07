पश्चिमी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, कर्नाटक में बारिश के कहर से 32 की जान गई, तेलंगाना में बाढ़ जैसे हालात

Highlights पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के कारण 32 लोगों की जान चली गई

नई दिल्लीः पश्चिमी भारत में ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा के साथ-साथ ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।

कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के कारण 32 लोगों की जान चली गई। बुधवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाने की घोषणा की। बसवराज ने कहा कि पांच लोग लापता हैं, 34 घायल हो गये हैं, 300 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है, 14 राहत शिविर स्थापित किए गये हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की चार-चार टीम लोगों को बचाने के लिये काम कर रही है।

#WATCH | Telangana: Due to continuous heavy rain for three days in the state, the water level in river Godavari has been rising rapidly and reached the third warning level at Bhadrachalam. People in the low-lying areas are evacuated and shifted to save places (13.07) pic.twitter.com/kfAMUQysOY