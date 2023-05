Rain Alert: केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, भूस्खलन और ओलावृष्टी की भी भविष्यवाणी, 9 जिलों में यलो अलर्ट जारी

By आजाद खान | Published: May 1, 2023 10:51 AM

राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विभाग ने राज्य के पांच जिलों में सोमवार को और चार जिलों में मंगलवार और बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

