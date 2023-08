दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, आईएमडी ने इस वीकेंड की और अधिक बारिश की भविष्यवाणी

नई दिल्ली: दिल्ली और नोएडा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार की सुबह भारी बारिश हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से अनुभव किए जा रहे उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली।

क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली ने पूर्वानुमान लगाया है कि हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ गरज के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी और कंझावला सहित दिल्ली के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में 30-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की थी, जो सप्ताहांत में हल्की बूंदाबांदी में बदल जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा पोस्ट किए गए दृश्यों से पता चलता है कि शनिवार की सुबह अचानक हुई बारिश ने संशोधित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू (अब कर्तव्य पथ) को भिगा दिया।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital. (Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/cHYQLkLpOh

आईएमडी ने कहा कि प्रमुख सतही हवा दिल्ली के पश्चिम से आने की संभावना है, हवा की गति 12-20 किमी प्रति घंटे होगी, साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी की भी संभावना है। इस बीच शनिवार सुबह 5 बजे दिल्ली के आनंद विहार की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। हालाँकि, सप्ताहांत में दिल्ली का समग्र AQI संतोषजनक रहने का अनुमान है।

#WATCH | Delhi wakes up to rain lashing several parts of the city; visuals from Shastri Bhawan. pic.twitter.com/ScJLt3Gp8r