Heatwave updates: उत्तर भारत 48 डिग्री के करीब, इस हफ्ते भी राहत नहीं, जानें देश के 10 सबसे गर्म शहरों के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 22, 2024 08:59 AM

Weather updates: आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए पूरे उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 47°C के स्तर को पार कर सकता है।