Bihar heatwave: बिहार में बढ़ते तापमान के बीच लू से 19 लोगों की मौत, IMD ने जारी किया अलर्ट

Bihar heatwave: बिहार में भीषण गर्मी और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। बिहार के औरंगाबाद में हीटस्ट्रोक के कारण मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है, जबकि कैमूर जिले में गुरुवार को चुनाव ड्यूटी पर एक कर्मचारी सहित चार लोगों की मौत हो गई। बिहार के आरा, भोजपुर जिले में क्षेत्र में ज्यादा गर्मी से पीड़ित होने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है।

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कैमूर के मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉ। साहिल राज ने बताया कि गुरुवार को अस्पताल में कुल करीब 40 लोग आये थे, जो लू से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, "इनमें मतदान कर्मी समेत दो लोग मेरे पास आये थे जिनकी लू लगने से मौत हो गयी। पुलिसकर्मियों समेत 30 से 40 लोगों का इलाज चल रहा है। कई लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है।"

डॉ। राज ने बताया कि उनके साथ ड्यूटी पर तैनात एक सहकर्मी ने बताया कि पेशे से शिक्षक शाहनवाज खान चुनाव ड्यूटी के बाद घर लौटे थे। खान घर पर सोते रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने साझा किया। बक्सर में सिकरौल थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले युवक समेत तीन लोगों की मौत हो गयी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसकी मौत लू लगने से हुई है।

नालंदा में तीन लोगों की जान चली गयी। मृतकों में एक शिक्षक, एक होम गार्ड जवान और एक किसान शामिल हैं। मृतक होम गार्ड जवान की पहचान रमेश प्रसाद, शिक्षक विजय कुमार सिन्हा और किसान सुरेंद्र प्रसाद के रूप में की गई है।

रोहतास में लू से एक सब इंस्पेक्टर समेत तीन लोगों की मौत हो गयी है। भोजपुर जिले में भीषण गर्मी से तीन लोगों की मौत हो गयी। उनकी पहचान चंद्रमा गिरि, गुप्त नाथ शर्मा और केशव प्रसाद सिंह के रूप में की गई है।

#WATCH | Kaimur, Bihar: ASI, Satish Kumar Ravi says, "Today during the day we sent a total of four bodies for post-mortem, due to heatstroke at different places..." (30.05) pic.twitter.com/13RedcGyqg

पश्चिम चंपारण में लू लगने से दो लोगों की मौत हो गयी, जिसमें एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति और गोलू नामक 16 वर्षीय किशोर लड़का शामिल है। गोपालगंज में नेपाल जा रहे एक पर्यटक की लू लगने से मौत हो गयी। मृतक की पहचान सोमनाथ आगरा (60) निवासी नासिक, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। अरवल में चुनाव ड्यूटी के लिए अरुणाचल प्रदेश से आये हेड कांस्टेबल निक्कू आहूजा की भी लू लगने से मौत हो गयी।

शेखपुरा में लू लगने से एक आंगनबाडी सहायिका की मौत हो गयी जबकि बेगूसराय में एक किसान की मौत हो गयी। औरंगाबाद में लू से एक और व्यक्ति की मौत हो गयी।

मोहनिया थाने में पदस्थापित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सतीश कुमार रवि ने बताया कि उन्होंने लू से मरने वाले चार शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अलग-अलग जगहों पर भेजा है। इस बीच, बिहार के आरा में भोजपुर जिले में भीषण गर्मी से तीन लोगों की मौत हो गई है।

"तीन लोगों की मौत की सूचना मिली है। इनमें से एक होम गार्ड है जिसे अस्पताल लाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा, जगदीशपुर में एक पीठासीन अधिकारी थे जो ड्यूटी पर थे। उनकी हालत स्थिर की गई और फिर रेफर कर दिया गया।" भोजपुर के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा, ''लेकिन एक अन्य व्यक्ति, राजेश राम की अस्पताल में मौत हो गई।''

भीषण गर्मी के बीच जिले में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में कुमार ने कहा, ''आज तापमान बहुत अधिक है और लू हमारे लिए एक चुनौती है। हमने मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा है। अगर किसी मतदान कर्मी या पुलिस कर्मी को कोई परेशानी होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।"



उन्होंने आगे कहा, "कुछ लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन ये तीन मामले दुर्भाग्यपूर्ण थे। सभी अस्पतालों में पुलिस और मोबाइल मेडिकल टीमें अलर्ट पर हैं। वे पुलिस आवासीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। शिकायत होने पर, उन्हें नगर निगम अस्पताल में समर्पित हीट वेव वार्ड में लाया जाएगा।"

जिले में भीषण गर्मी के बीच चुनाव कराने पर कुमार ने कहा, "यह एक चुनौती है, लेकिन हमें चुनाव भी कराने की जरूरत है। जो पोलिंग पार्टी ईवीएम ले जाएगी, उसे क्या करें और क्या न करें के सभी नियमों का पालन करना होगा। लू और धूप में न निकलने की पूरी कोशिश करें और चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएं।"

#WATCH | Arrah, Bihar: District Magistrate, Mahendra Kumar says, "Three people have been reported dead... The temperature is very high today and the heat wave is a challenge for us. We have kept the medical team on alert. If any polling personnel or police personnel faces any… pic.twitter.com/sIz1Ho50Qs