Mungeshpur Record Temperature: दिल्ली @52.3 डिग्री सेल्सियस, सभी रिकॉर्ड टूटे

Highlights दिल्ली में तापमान 52 डिग्री पार शाम पांच बजे बदला मौसम का मिजाज अगले दो दिन दिल्ली में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी

Mungeshpur Record Temperature:दिल्ली में भीषण गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में पहली बार तापमान का पारा 52 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि हमने अभी 2 दिनों के लिए बिहार, झारखंड और ओडिशा के लिए हीटवेव से गंभीर हीटवेव जारी किया है। 3 दिनों के बाद बंगाल की खाड़ी से जब वहां नमी आएगी तो हालातों में सुधार होगा। मॉनसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, हमारा अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे में मॉनसून केरल में आ सकता है।

#WATCH | Delhi: IMD scientist, Dr Naresh Kumar says, "Yesterday, there were extreme temperatures. Heatwave to severe heatwave situation is prevailing in many states. Today, these extreme temperatures will persist. We have issued a red alert in western Rajasthan, Punjab, Haryana,… pic.twitter.com/EHBeeQh7z6