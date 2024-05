Delhi Heatwave: दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज

दिल्ली में बुधवार को गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यहां मुंगेशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राष्ट्रीय राजधानी में अब तक दर्ज किया गया सर्वाधिक तापमान है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में स्थित मुंगेशपुर में मंगलवार को अधिकतम 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।

मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार एक दिन बाद तापमान में और वृद्धि हुई तथा मौसम विज्ञान केंद्र ने शाम चार बजकर 14 मिनट पर अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आईएमडी के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह दिल्ली में अब तक दर्ज किया गया सर्वाधिक तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने लगातार बढ़ रहे तापमान का कारण बताते हुए कहा कि दिल्ली के बाहरी इलाके राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं की चपेट में आने वाले पहले क्षेत्र हैं। कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘ दिल्ली के कुछ हिस्से इन गर्म हवाओं के जल्दी आने से खास तौर पर प्रभावित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही खराब मौसम और भी खराब हो जाता है। मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ जैसे इलाके इन गर्म हवाओं का सबसे पहले असर महसूस करते हैं।’’ निजी मौसम विज्ञान एजेंसी 'स्काईमेट वेदर' के मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, ‘‘खाली पड़ी जमीन वाले खुले इलाकों में विकिरण अधिक होता है।

#WATCH | Dr Kuldeep Srivastava, Head, Regional Weather Forecasting Centre, IMD says, " Today at Mungeshpur AWS (Automatic weather station), 52.3°C temperature was recorded at 3 pm today...currently heat wave to severe heatwave condition is going on and we need to be alert...right… pic.twitter.com/78HpLtyKM2