'भारत जोड़ो यात्रा में सख्ती से लागू किया जाए कोविड प्रोटोकॉल', मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सख्त कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा।

स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी चिट्ठी में कहा कि यात्रा के दौरान मास्क और सैनेटाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि यात्रा में केवल ऐसे लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए जिन्होंने कोविड वैक्सीन ले ली है।

साथ ही चिट्ठी में लिखा गया है कि 'अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति का ध्यान रखते हुए और महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं।'

In the letter, the Union Health Minister also requests that if following COVID protocol is not possible then the Bharat Jodo Yatra be postponed in national interest, taking note of public health emergency. pic.twitter.com/zjFi6fhHer