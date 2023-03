'मेरे बेटे की हत्या के लिए उसे मौत की सजा होनी चाहिए,' अतीक अहमद की सजा पर बोलीं उमेश पाल की माँ

Highlights उमेश पाल की माँ शांति देवी ने कहा, जो फैसला आज आया है इस पर मुझे पूर्ण विश्वास था उन्होंने सीएम योगी से विनती करते हुए कहा- मेरे बेटे की हत्या के लिए अदालत अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाए अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

प्रयागराज:प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उमेश पाल की माँ शांति देवी ने अदालत के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। लेकिन, वह चाहती हैं कि उमेश पाल की हत्या के मामले में माफिया को फांसी की सजा होनी चाहिए।

उमेश पाल की माँ शांति देवी ने कहा, जो फैसला आज आया है इस पर मुझे पूर्ण विश्वास था, लेकिन यह फैसला उमेश के अपहरण का है। लेकिन उसके बाद मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, जो कलम की लड़ाई लड़ता था। उन्होंने कहा, मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती है कि मेरे बेटे की हत्या के लिए अदालत अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाए।

