हथिनिकुंड बैराज से पानी छोड़ने को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल को दिया जवाब, कही ये बात

Highlights शुक्रवार को यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे 208.46 मीटर था अब भी खतरे के निशान यानी कि 205.33 से ऊपर है मनोहर लाल खट्टर ने हथिनिकुंड बैराज से पानी छोड़ने को लेकर दिया जवाब

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से हाहकार मचा हुआ है। शुक्रवार को यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे 208.46 मीटर था जो अब भी खतरे के निशान यानी कि 205.33 से ऊपर है। यमुना के जलस्तर को हो रही लगातार वृद्धि के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालहरियाणा के हथिनिकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी को जिम्मेदार बता रहे हैं। केजरीवाल ने इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी।

अब केजरीवाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया है। खट्टर ने कहा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है, "बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हम बैराज में पानी को नियंत्रित नहीं कर सकते। सीमा पार होने पर बैराज से पानी अपने आप छोड़ दिया जा जाता है। यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी था, जो अगले दिन अचानक बढ़कर 3.70 लाख क्यूसेक हो गया। जहां तक ​​पानी छोड़ने की बात है, हमने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि हम बैराज में सीमित मात्रा में ही पानी को नियंत्रित कर सकते हैं।"

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar says, "The flood is a natural calamity and politics should not be done on it. We cannot control water in the barrage. Water will automatically release from the barrage once it crosses the limit. The Yamuna had 1 lakh cusecs of water, which… pic.twitter.com/iVojGRRJgQ