Watch Haryana Assembly polls: विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका?, सिरसा सीट से उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने नाम वापस लिया, देखें वीडियो

Highlights पिछले 45 वर्षों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय की जाएगी। रोहताश जांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। कांग्रेस की झूठ और धोखे की राजनीति से दूर रखना है।

Haryana Assembly polls: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। जांगड़ा ने कहा कि मैंने सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है और रोहताश जांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। मुख्य उद्देश्य राज्य को कांग्रेस की झूठ और धोखे की राजनीति से दूर रखना है। पिछले 45 वर्षों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय की जाएगी।

#WATCH | Sirsa, Harayana: BJP candidate from Sirsa Assembly constituency Rohtash Jangra withdrew his candidature. He says, "I have withdrawn my nomination papers from the Sirsa assembly constituency..." pic.twitter.com/ssLdkXm5WA

#WATCH | Sirsa, Haryana: BJP leader Ashok Tanwar says, "It was the decision of the party and Rohtash Jangra has withdrawn his nomination papers. Our main aim is to keep the state away from the Congress's politics of lies and deception...His family has been dedicated to the… pic.twitter.com/qrSNimgrDL