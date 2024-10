Haryana Assembly Election 2024 Live Updates: हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू, 1031 उम्मीदवारों की साख दांव पर; 2 करोड़ से अधिक वोटर्स

Haryana Assembly Election 2024 Live Updates: हरियाणा में आज यानि शनिवार, 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। सुबह करीब 7 बजे से मतदान शुरू हो गए है जिसके लिए वोटरों का मतदान केंद्र पहुंचना जारी है। इस बीच, हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आझ अपने वोट का प्रयोग करने के लिए करनाल के एक मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "लोगों को आज वोट डालना चाहिए। प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। बीजेपी को जीत का भरोसा है और हम तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएंगे।"

#WATCH | Union Minister Manohar Lal Khattar reaches a polling station in Karnal to cast his vote for the #HaryanaElection



He says, "People should cast their vote today. The administration has made all the arrangements and elections will be held peacefully. BJP is confident of… pic.twitter.com/FdAJDQRzfe — ANI (@ANI) October 5, 2024

गौरतलब है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और मतदान के लिए 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल 2,03,54,350 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

यह चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगट, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के भविष्य का फैसला करेगा, साथ ही इस दौड़ में शामिल 1,027 अन्य उम्मीदवार भी शामिल हैं। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मजबूत विपक्ष से मुकाबला कर रही है, जबकि कांग्रेस दस साल बाद फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है।

#WATCH | Union Minister Manohar Lal Khattar casts his vote at a polling station in Karnal for the #HaryanaElectionpic.twitter.com/V297HyO8bP — ANI (@ANI) October 5, 2024

#WATCH | Karnal, Haryana: After casting his vote, Union Minister Manohar Lal Khattar says, "...We will get more than 50 seats this time." pic.twitter.com/cwpCXBAcUT — ANI (@ANI) October 5, 2024

दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP), जिसने 2024 की शुरुआत तक भाजपा के साथ साझेदारी की थी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो आगामी सरकार गठन में खुद को संभावित पावर ब्रोकर के रूप में पेश कर रहे हैं।

राज्य भर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 20,632 मतदान केंद्रों पर 8,821 शतायु लोगों सहित 2 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय शामिल हैं।

#WATCH | Haryana: Congress candidate from Panchkula assembly seat, Chander Mohan shows his inked finger after casting his vote for the #HaryanaElelctionpic.twitter.com/mSp4IGXW6y — ANI (@ANI) October 5, 2024

हरियाणा में प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलों में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) के साथ-साथ इंडियन नेशनल लोकदल-बहुजन समाज पार्टी (इनेलो-बसपा) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)-आजाद समाज के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन शामिल है। पार्टी (एएसपी)।

इस बीच, विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुल 225 अर्धसैनिक कंपनियां और 60,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी हरियाणा के मुताबिक, चुनाव से पहले 11,000 एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) भी तैनात हैं।

#WATCH | Olympic medalist & Indian shooter Manu Bhaker arrives at a polling station in Jhajjar to cast her vote for the #HaryanaElelctionpic.twitter.com/LPEigw00mn — ANI (@ANI) October 5, 2024

बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई।

