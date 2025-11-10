Haryana: देश के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश, फरीदाबाद में डॉक्टर के पास से मिले 300 किलो RDX और AK-47

Haryana: यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर किया गया था।

Haryana: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कश्मीरी डॉक्टर के पास से हथियार बरामद किए जिसमें एके 47 जैसे खतरनाक बंदूकें मिली।बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक टीम ने हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलोग्राम विस्फोटक, जिसके अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है, और एक असॉल्ट राइफल बरामद की है।

यह बड़ी बरामदगी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक कश्मीरी डॉक्टर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद में यह बरामदगी डॉ. आदिल अहमद राठेर द्वारा पूछताछ के दौरान किए गए खुलासे के बाद हुई है। सूत्रों के अनुसार, विस्फोटक और हथियार मुजम्मिल शकील नामक एक अन्य डॉक्टर के पास रखे गए थे। गिरफ्तार किया गया शकील जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करता है।

फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि 350 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 20 टाइमर भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि एक पिस्तौल, तीन मैगज़ीन और एक वॉकी-टॉकी सेट भी बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह मामला 27 अक्टूबर का है, जब श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर सामने आए थे।

स्थानीय पुलिस ने मामले की जाँच की और सीसीटीवी फुटेज में राठेर को पोस्टर लगाते हुए दिखाया गया। उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रैक किया गया और पिछले हफ़्ते गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पता चला कि राठेर पिछले साल अक्टूबर तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। जब पुलिस ने अनंतनाग में उसके लॉकर की तलाशी ली, तो एक असॉल्ट राइफल मिली। पूछताछ के दौरान उसने जो जानकारी दी, उसके आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक जब्त कर लिए।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में राठेर के लॉकर से एक एके-47 राइफल और गोला-बारूद जब्त किया था। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस द्वारा एक समन्वित अभियान में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए।

डॉक्टर पर पहले शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर की कथित संलिप्तता से पता चलता है कि आतंकी नेटवर्क अब उच्च शिक्षित पेशेवरों की भर्ती कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि राष्ट्रीय राजधानी के इतने करीब विस्फोटक इकट्ठा करने की क्या योजना थी, और अधिक जानकारी के लिए गहन जाँच जारी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि राजधानी के इतने करीब बिना किसी सुराग के इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे ले जाया गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीनगर पुलिस ने शहर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिलने के बाद मामला दर्ज किया। जाँच के दौरान, सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया। उसकी पहचान राठेर के रूप में हुई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर का सहारनपुर में पता लगाया और पिछले हफ्ते उसे गिरफ्तार कर लिया।

