फतेहाबादः 25 सितंबर को इनेलो की रैली, जदयू नेता त्यागी बोले-पवार, नीतीश, तेजस्वी, उद्धव ठाकरे और बादल होंगे शामिल

Highlights अभय सिंह चौटाला भी फतेहाबाद में 25 सितंबर को होने वाली रैली में समर्थन जुटाने के वास्ते कमर कस रहे हैं। 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल की जयंती भी है। फारूक अब्दुल्ला, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने भी हरियाणा में इनेलो की रैली में शामिल होने के लिए सहमति जताई है।

नई दिल्लीः इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी पार्टी की ‘सम्मान दिवस’ रैली करने जा रहे हैं। पूरे राज्य का दौरा करने का लक्ष्य रखा है। बेटे अभय सिंह चौटाला भी फतेहाबाद में 25 सितंबर को होने वाली रैली में समर्थन जुटाने के वास्ते कमर कस रहे हैं।

गौरतलब है कि 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल की जयंती भी है। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की 25 सितंबर को होने जा रही रैली में विपक्षी नेता शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, कनिमोझी शामिल होंगे।

Oppn leaders Sharad Pawar, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Uddhav Thackeray, Kanimozhi to attend INLD rally on Sep 25: JD(U)'s K C Tyagi