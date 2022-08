Har Ghar Tiranga 2022: हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ पांच करोड़ से अधिक सेल्फी, संस्कृति मंत्रालय ने कहा-एक शानदार उपलब्धि

Highlights संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए इसे 'शानदार उपलब्धि' करार दिया। लोगों से अभियान के अंतर्गत वेबसाइट पर 'तिरंगा' के साथ सेल्फी या तस्वीरें अपलोड करने की अपील की थी।

नई दिल्लीः एक शानदार उपलब्धि है। 'हर घर तिरंगा' अभियान की वेबसाइट पर अब तक भारतीय ध्वज के साथ पांच करोड़ से अधिक सेल्फी साझा की जा चुकी हैं। संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए इसे 'शानदार उपलब्धि' करार दिया।

सरकार ने 76वें स्वतंत्रता दिवस को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में लाल किले पर भव्य समारोह के साथ आयोजित किया था, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 'अमृत काल' का रोडमैप साझा किया था। प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई को लोगों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 'हर घर तिरंगा' आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था।

5 crores Tiranga selfies reflect the collective commitment of duty-bound Indians to keep the Nation first and always first. Thank you, India.

This is indeed a special moment of outpouring of the collective expressions of love & connect for the motherland.