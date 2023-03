H3N2: एच3एन2 से दो मरीज की मौत, तीन माह में 90 केस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा-छोटे बच्चे और अन्य रोगों से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को अधिक खतरा

Highlights एच3एन2 उप-स्परूप के मामलों पर नजर रखी जा रही है। एक-एक मरीज कर्नाटक और हरियाणा से थे। पिछले तीन महीनों में एच3एन2 के 90 मामले सामने आये हैं।

नई दिल्लीः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ गया है। कर्नाटक और हरियाणा में इंफ्लूएंजा ‘ए’ के उप-स्वरूप एच3एन2 से दो लोग की मौत हुई है। सरकार ने राज्यों को चेतावनी जारी की है। सरकार ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि छोटे बच्चों, पहले से अन्य रोगों से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को मौसमी इंफ्लूएंजा का अधिक खतरा है। मौसमी इंफ्लूएंजा के मामले मार्च के अंत तक घटने की उम्मीद है। एच3एन2 उप-स्परूप के मामलों पर नजर रखी जा रही है।

Cases of seasonal influenza expected to decline by March-end; keeping close watch on morbidity, mortality due to H3N2 subtype: Govt