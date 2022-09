Gyanvapi mosque issue: ज्ञानवापी मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर साधा निशाना, कही ये बात

Highlights महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का फैसला भाजपा के इस आख्यान का समर्थन करता है। मुफ्ती ने कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है कि अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती हैं।

जम्मू: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अदालतों ने फैसला सुनाया था कि 1947 में धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। भाजपा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही है। इसलिए वे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं।

Gyanvapi mosque issue | The courts had ruled that 1947 status quo of religious places be maintained. BJP has failed to eliminate unemployment, poverty and inflation. So, they want to distract people's attention. Court's ruling support this BJP narrative: PDP chief Mehbooba Mufti pic.twitter.com/1qIaAEDSF7