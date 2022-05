ज्ञानवापी विवाद: ओवैसी ने कहा, "संघी जीनियस पूछ रहे हैं कि बिना बिजली के बिना फव्वारा कैसे चलता है, अरे इसे ग्रेविटी कहा जाता है"

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में फव्वारे का प्रचलन 7वीं शताब्दी से चला आ रहा है ओवौसी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए विकिपीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिंक को साझा किया जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब फव्वारे गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम किया करते थे

दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को फिर से मुस्लिम पक्ष के फव्वारे वाले दावे को सही ठहराते हुए कहा कि इस्लाम में फव्वारे का प्रचलन 7वीं शताब्दी से चला आ रहा है।

फव्वारे को इस्लामी वास्तुकला का अहम पक्ष बताते हुए ओवौसी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बिना बिजली के चलने वाले फव्वारे के बारे में विकिपीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पुराने लेख के लिंक को साझा किया है।

अपनी बात पर कायम रहते हुए ओवैसी ने कहा कि जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब फव्वारे गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम किया करते थे। प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास पहली और छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व ऐसे फव्वारे हुआ करते थे।

फव्वारा पर विवाद खड़ा करने के लिए हिंदू पक्ष की खिंचाई करते हुए ओवैसी ने लगातार दो ट्वीट करके कहा, "संघी जीनियस पूछ रहे हैं कि बिना बिजली के बिना फव्वारा कैसे चलता है, अरे इसे ग्रेविटी कहा जाता है। संभवतः दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी फव्वारा 2700 साल पुराना है। प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास पहली और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के फव्वारे थे। शाहजहां के शालीमार उद्यान में 410 फव्वारे हैं"

Sanghi geniuses are asking “how was there a fountain without electricity?” It’s called GRAVITY ( https://t.co/wQ1ItqEo2l ) Possibly the oldest functioning fountain in the world is 2700 years old Ancient Romans & Greeks had fountains dating to 1st & 6th century BC 1/2 pic.twitter.com/ipR6SCG0s8

इसके साथ ही दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने कहा, "संघियों को विकिपीडिया लिंक के साथ छोड़ना क्योंकि इससे अधिक कुछ भी उनके लिए बहुत जटिल हो सकता है।"

Fountains are an essential feature of Islamic architecture since at least 7th century. Shahjahan’s Shalimar gardens has 410 fountains



Leaving Sanghis with a Wikipedia link since anything more than that maybe too complicated for them 2/2https://t.co/Xbgsr4hGg6