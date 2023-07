Gujarat Rajya Sabha elections: विदेश मंत्री जयशंकर, केसरीसिंह और देसाई चुने जाएंगे निर्विरोध!, जानिए इनके बारे में

Highlights केसरीसिंह झाला और बाबूभाई देसाई के नामों की घोषणा की। केसरी सिंह झाला दिवंगत कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दिग्विजयसिंह झाला के बेटे हैं। सौराष्ट्र के वांकानेर के शाही राजपूत परिवार से सम्बद्ध हैं।

Gujarat Rajya Sabha elections: विदेश मंत्री एस. जयशंकर के राज्यसभा के लिए गुजरात से नामांकन दाखिल करने के दो दिन बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो और उम्मीदवारों ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किये।

तीन राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव लगभग एकतरफा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने यह कहते हुए किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न उतारने का फैसला किया है कि उसके पास लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। भाजपा ने संसद के उच्च सदन के चुनाव के लिए बुधवार को अपने शेष दो उम्मीदवारों के तौर पर केसरीसिंह झाला और बाबूभाई देसाई के नामों की घोषणा की।

झाला और देसाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी. आर. पाटिल के साथ दोपहर में राज्य विधानसभा भवन में निर्वाचन अधिकारी रीता मेहता को अपने नामांकन प्रपत्र सौंपे। केसरी सिंह झाला दिवंगत कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दिग्विजयसिंह झाला के बेटे हैं।

