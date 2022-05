गुजरात: अरावली जिले में 3 ट्रकों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की गई जान 2 हुए घायल, मौके पर दमकल गाड़ियां तैनात, बचाव कार्य जारी

Highlights गुजरात के अरावली जिले में तीन ट्रकों के बीच टक्कर की खबर सामने आई है। इस टक्कर में दो लोगों की जान चली गई है और दो लोग घायल भी हुए हैं। आज इतनी तेज लगी है कि दमकलकर्मी को बचाव कार्य में काफी दिक्कतें हो रही है।

गांधीनगर: गुजरात के अरावली जिले के मोडासा-धनसूरा मार्ग पर तीन ट्रकों के बीच टक्कर हो गई है। इस टक्कर में दो लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से दो लोगों की लाशे निकाली गई हैस वहीं दो और लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरावली के कलेक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि मामले की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक, इस टक्कर में आग इतनी तेज लगी है कि दमकलकर्मी को बचाव कार्य में काफी परेशानी हो रही है।

Gujarat | Two persons died and two were severely injured in an accident between three trucks at Modasa-Dhansura road in Aravalli district. 2 bodies were recovered and 2 are hospitalised. Police and fire brigade have reached the spot: Narendra Kumar Meena, Collector, Aravalli pic.twitter.com/TSziDBkygi