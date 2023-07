गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को फौरन सरेडर का दिया आदेश, नियमित जमानत याचिका की खारिज

Highlights तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तीस्वा सीतलवाड़ का मामला गुजरात दंगों 2002 से जुड़ा हुआ हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय से शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका लगा है। समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हाईकोर्ट ने बिना देरी किए आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी करते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ वकील मिहिर ठाकोर ने अदालत से फैसले के कार्यान्वयन पर 30 दिनों की अवधि के लिए रोक लगाने की गुहार लगाई।

गौरतलब है कि उन्हें गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर झूठे सबूत पेश करने के मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

गौरतलब है कि सीतलवाड़ को पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई अंतरिम जमानत के माध्यम से गिरफ्तारी से बचा लिया गया था। परिणामस्वरूप, उसे चल रहे मामले में न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया।

Gujarat High Court dismisses a regular bail application filed by activist Teesta Setalvad in the case of alleged fabrication of evidence in connection with 2002 Gujarat riots



(File photo) pic.twitter.com/COA6lwB3WS