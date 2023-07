Gujarat Heavy Rainfall: गुजरात में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव, जूनागढ़ में 398 मिमी बारिश, गिरा धोध झरना और दामोदर कुंड जलस्तर बढ़ा, देखें वीडियो

Highlights जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में तैनात किया गया है। भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और यात्रियों को असुविधा हुई। नवसारी के खेरगाम में 222 मिमी बारिश हुई और ये जिले सबसे अधिक प्रभावित रहे।

Gujarat Heavy Rainfall: गुजरात के जूनागढ़ शहर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। दामोदर कुंड में भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण डांग में गिरा धोध झरना अतिप्रवाह हो रहा है।

#WATCH | Gira waterfall on the swollen Ambika river in the Dang district of Gujarat is a beautiful sight to behold during the monsoon season pic.twitter.com/LFCVkRXHZF