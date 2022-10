गुजरात सरकार ने दिवाली पर किया ट्रैफिक जुर्माना न वसूलने का ऐलान, ओवैसी ने कहा, 'ऐसी रेवड़ी जनता की जान को जोखिम में डाल देगी'

Highlights गुजरात सरकार दिवाली के मौके पर नहीं वसूलेगी ट्रैफिक चालान, ओवैसी ने उठाया सवाल ओवैसी ने कहा कि गुजरात सरकार की रेवड़ी बोनस जनता की जान जोखिम में डाल देगी गुजरात के गृहमंत्री ने कहा, 21 से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले से नहीं लेंगे जुर्माना

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात सरकार के उस फैसले पर सवाल खड़ा किया है, जिसमें गुजरात सरकार ने दीपावली के मौके पर लोगों को ट्रैफिक चालान से छूट प्रदान करने की घोषणा की है।

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को गुजरात की भाजपा सरकार पर तब हमला करने का मौका मिल गया जब शनिवार की सुबह गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने इस बात का ऐलान किया कि राज्य सरकार दिवाली के मौके पर जनता को विशेष छूट देते हुए 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तारीख तक ट्रैफिक चालान के जरिये जुर्माने की वसूली नहीं करेगी।

गुजरात सरकार के इस फैसले पर ऊंगली उठाते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, "2021 में गुजरात में 15,200 सड़क यातायात दुर्घटनाएं हुईं> जिनमें 7,457 लोगों की जान चली गई। भाजपा गुजरात सरकार की रेवड़ी बोनस जनता की जान जोखिम में डाल देगी।"

