गुजरात: अहमदाबाद के अस्पताल में लगी भीषण आग, अब तक 100 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया

Highlights गुजरात के अहमदाबाद शहर में रविवार की तड़के एक अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग दमकल कर्मियों ने आग की लपटों में से 100 मरीजों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हैं लेकिन अब भी आग की लपटें धधक रही हैं

अहमदाबाद:गुजरात के अहमदाबाद शहर में रविवार की तड़के एक बहुमंजिला अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद फायरकर्मियों ने एहतियात के तौर पर लगभग 100 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं और जबरदस्त आग की लपटें अब भी धधक रही हैं।

इस संबंध में साहिबबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के साहिबबाग इलाके में स्थित राजस्थान अस्पताल के बेसमेंट में सुबह करीब साढ़े चार बजे आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने फौैरन घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई।

#WATCH | Gujarat | Fire breaks out at a hospital in Ahmedabad's Sahibaug area. Around 20-25 fire tenders on the spot. pic.twitter.com/qCoFvUKZyt