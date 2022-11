मोदी और शाह पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा- गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय नेता वार्ड दर वार्ड घूम रहे

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 27 साल के लंबे शासन में गुजरात में विकास में भाजपा के योगदान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 27 साल के शासन के बाद भी पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री और उनके अन्य राज्यों के सीएम यहां आ रहे हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस से बात करते हुए 27 साल के लंबे शासन में गुजरात में विकास में भाजपा के योगदान पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय नेताओं ने इस साल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गुजरात आने के लिए मजबूर क्यों महसूस किया। उन्होंने कहा, "गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय नेता वार्ड दर वार्ड घूम रहे हैं।"

#GujaratElections | BJP's national leaders are roaming from ward to ward in Gujarat. Even after 27 yrs of rule PM, Union HM & their other states' CMs are coming here & giving provocative speeches while misleading the people. There must be fear behind that: Congress chief M Kharge pic.twitter.com/OXhXniLonI