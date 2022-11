Gujarat Election 2022: योगी आदित्यनाथ ने पोरबंदर में कहा, "बापू ने आजादी बाद कांग्रेस को भंग करने के लिए कहा था, वक्त आ गया है उनके सपनों को पूरा करने का"

Highlights गुजरात चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ पहुंचे महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर, गरजे कांग्रेस पर सीएम योगी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए इस चुनाव में कांग्रेस को खत्म करने का आह्वान किया योगी ने कहा कि चुनाव में गुजरात की जनता के पास मौका है कि वो बापू के सपने को सच कर दिखाए

पोरबंदर: गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर बरसे और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए इस चुनाव में कांग्रेस को खत्म करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोरबंदर की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए और इस विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता के पास मौका है कि बापू के इस सपने को सच कर दिखाए।

सीएम योगी ने कहा, "बापू ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का आह्वान किया था। आज बापू के सपने को साकार करने का समय आ गया है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में हैं लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। भाजपा गुजरात के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और सूबे में समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए जनता को फिर से भाजपा को गद्दी पर बैठाना है।"

Gujarat | Bapu had called for disbanding of Congress after independence. The time has come to make Bapu's dream a reality. Out of 403 Assembly seats in UP, Cong has only 2 seats. BJP is here to provide security & ensure prosperity in the state: UP CM Yogi Adityanath in Porbandar pic.twitter.com/hCAco85cHX