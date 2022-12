Gujarat Election 2022: शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी के रोड शो पर कहा, "अगर लहर होती तो डेरा न डालना पड़ता, रोड शो न करना पड़ता"

Highlights कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा की कोई लहर नहीं है कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि भाजपा की हवा होती तो पीएम को डेरा नहीं डालना पड़ता पीएम का 35 किलोमिटल लंबा रोड शो बता रहा है कि भाजपा की हालत गुजरात में बहुत खराब है

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शाम में शातिपूर्वक संपन्न हो गया। लेकिन आज पूरे दिन विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अहमदाबाद में रोड शो निकालने और कथिततौर से मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया। इस संबंध में सबसे आक्रामक टिप्पणी तृणमूल नेत्री और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी। लेकिन मतदान समाप्ति तक कांग्रेस की ओर से भी इस विवाद में प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि गुजरात में कहां है भाजपा की लहर अगर कोई लहर होती तो प्रधानमंत्री को यहां पर डेरा डालना पड़ता। पीएम के लंबे रोड शो पर सवाल उठाते हुए कांग्रेसी नेता गोहिल ने कहा कि आखिर 35 किलोमीटर लंबा रोड शो क्यों करना पड़ा प्रधानमंत्री को, भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर अब भी गुजरात में कोई लहर है, तो उन्हें यहां डेरा डालने की क्या जरूरत थी? अहमदाबाद में 35 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसके कारण कई लोगों की और फ्लाइट छूट गई। कई लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच सके। चुनाव में मनमोहन सिंह भी पंजाब जाते थे, एक-दो सभाएं करते थे और कांग्रेस सत्ता में आ जाती थी। गुजरात में इक बार भाजपा की कोई लहर नहीं है।

If there's still a wave, what's the need to camp here? In Ahmedabad, people missed trains & flights and couldn't reach hospitals as PM Modi had 35 km long road shows. Manmohan Singh used to go to Punjab, do 1-2 public rallies & Cong used to come to power. There's no wave: S Gohil pic.twitter.com/vMj26Yc3ot